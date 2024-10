Balade richement illustrée dans les « Montagnes neuchâteloises »

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Doubs et les vallées, celle de La Brévine et celle de La Sagne et des Ponts-de-Martel… Ils ont marché pour s’imprégner du paysage, des choses et des gens. Et après deux ans de travail, le photographe Mario Del Curto et la journaliste et guide-interprète Monique Chevalley signent « Montagnes neuchâteloises ». Ce beau livre de plus de 200 pages vient de sortir aux éditions Château & Attinger.

Histoire, architecture, savoir-faire de la région... Dans cet ouvrage, Monique Chevalley raconte son cheminement à la première personne. Originaire du Littoral, elle s’est plongée plus profondément dans un coin de pays qu’elle avait déjà couvert en tant que journaliste.