La Case à Chocs dynamise son offre

Ce weekend, la musique reprenait ses droits entre les murs de la Case à Chocs, à Neuchâtel. Pour la première fois cette année, en plus des concerts prévus, sept Djs animeront le bar « L’Interlope » tous les week-ends. Vendredi marquait l’ouverture de la saison avec leur soirée de lancement. « On aimerait vraiment redynamiser la fréquentation », explique Lucie Götz, responsable communication à la Case à Chocs. « Depuis le Covid, le public a moins l’habitude de sortir à des soirées de manière spontanée, sans grosse tête d’affiche. En proposant des Dj-sets les vendredis et samedis au bar, on espère motiver le monde à venir de manière plus naturelle. » Le concept est simple, sept Djs se répartissent les soirées de chaque week-end avec l’objectif d’accompagner celles et ceux qui boivent un verre. « L’idée c’est de rendre ces soirées plus attrayantes en proposant plus qu’une simple playlist Spotify ».