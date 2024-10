Premier coup de pioche pour Viteos à La Chaux-de-Fonds

Un chantier de plus sur la rue de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds. Après deux ans de travaux de préparation, Viteos a donné le premier coup de pioche de son nouveau site principal. Dès 2027, il accueillera la majeure partie du personnel de l’entreprise. Dans un communiqué publié vendredi matin, le fournisseur d’énergie explique viser « l’exemplarité en matière d’efficience énergétique et de réduction de son empreinte carbone ». Le futur édifice sera labélisé Minergie-A et P. « Les exigences environnementales sont élevées », précise Viteos, évoquant l’utilisation principale de matériaux naturels à faible impact.

À quelques pas de là, le chantier de la H18 est en cours. « Afin de réduire au maximum les nuisances pour les riverains et les usagers de la zone, l’énergéticien assure collaborer étroitement avec la Sécurité publique communale, le Service cantonal des ponts et chaussées et les CFF. /comm-cwi