« Mon Régio » : Littoral Région

Dans le 99e numéro de « Littoral Région » de ce vendredi 4 octobre, il était question du Château d’Auvernier, qui est en course pour remporter l’un des prix Best Of Wine Tourism. Ce concours qui vise à récompenser la vitiviniculture, l’innovation, réunir les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, des produits du terroir, et du tourisme, tout en favorisant les synergies régionales et intercantonales, vivra sa 7e édition dans quelques jours.

Avec Nicolas Bringolf, journaliste à « Littoral Région », on est également revenu sur les secrets de longévité des habitants dans ce coin du canton, et du Pavillon des bains :