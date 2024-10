Les cancers du sein sont détectés plus tardivement chez les femmes de moins de 50 ans

La biologie des cancers chez les femmes plus jeunes est aussi souvent plus agressive.







Banalisation des symptômes

En ce mois d’octobre, il est important de rappeler ce qui peut expliquer un retard de diagnostic. La banalisation des symptômes, des nodules douloureux, des histoires familiales de cancer du sein ou encore une question de priorités en font partie.

L’Association savoir patient rappelle que le cancer du sein est plus souvent diagnostiqué en Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse alémanique. Ceci s’explique par le fait que le tout est organisé par le programme de dépistage de manière cantonal, signifiant que certains cantons suisses ne le font pas. Plusieurs cantons alémaniques ne comptent ainsi pas de programmes de dépistage organisé. À l’inverse, le taux de mortalité est inférieur en Suisse romande et au Tessin. /cgr