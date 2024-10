L'eau de la STEP sera plus propre

L’eau ressort encore plus propre ! La Commune de Val-de-Ruz a inauguré vendredi l’extension de la STEP des Quarres. La station d’épuration d’Engollon est dotée depuis le mois de juin d’un nouveau bâtiment, qui abrite un système de traitement des micropolluants au charbon actif à grains. Cette réalisation a nécessité deux ans de travaux et un investissement de 5 millions de francs. Les trois quarts sont pris en charge par la Confédération, le 15% par l’État et le 10% restant par la commune concernée : « La STEP des Quarres dispose aujourd’hui d’infrastructures modernes, efficaces et plus respectueuses de l’environnement », a lancé Daniel Geiser. Le conseiller communal de Val-de-Ruz en charge des eaux a aussi expliqué que ces travaux répondent aux exigences de la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux et de son ordonnance, entrée en vigueur en 2016. La STEP d’Engollon est la deuxième du canton après La Chaux-de-Fonds à pouvoir traiter les micropolluants. L’objectif du canton est d’en faire de même d’ici 2027 avec trois autres stations, celles de Neuchâtel, du Locle et de La Saunerie à Colombier : « L’eau est précieuse. C’est un projet exemplaire pour la qualité des eaux du Val-de-Ruz et du canton », s’est enthousiasmé devant l’assistance, le conseiller d’État, Laurent Favre.