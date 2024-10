La Collégiale de Neuchâtel sous enquête

Découvrir l’histoire de la fondation de la Collégiale et de la ville de Neuchâtel. Une exposition revient sur l’histoire du chef-lieu cantonal à ses débuts, au 12e siècle. Intitulée « le don de Berthe », elle sera vernie ce jeudi à 17h30 aux Galeries de l’Histoire à Neuchâtel et sera en place jusqu’au 15 juin. Sous le commissariat de Lucienne Girardier Serex, historienne indépendante, et de Laurence Terrier Aliferis, professeure titulaire en histoire de l’art et muséologie à l’Université de Neuchâtel, et avec le concours d’une équipe pluridisciplinaire, l’exposition vise à faire découvrir au public l’enquête historique consacrée au portail de la Collégiale de Neuchâtel. Et plus précisément au tympan du portail, l’ornement qui se trouve au-dessus. C’est la découverte d’un dessin qui a lancé l’enquête. Il provenait d’un carnet de mémoires et représentait ce tympan, construit au 12e siècle, puis enlevé au 17e. « Il est passionnant parce qu’il représente les fondateurs de la Collégiale, c’est-à-dire aussi de la partie médiévale du Château et donc les premiers seigneurs de Neuchâtel », a précisé Lucienne Girardier Serex dans « La Matinale » ce jeudi. Ce dessin est également important, car c’est la seule représentation du tympan dont on est sûr qu’elle a été dessinée par quelqu’un qui l’a vu ! À partir de là, l’équipe de chercheurs a pu enquêter : que s’est-il passé en 1672, date à laquelle le tympan a été détruit ? « Jusqu’à présent, on pensait que c’était des pasteurs qui avaient tout cassé », précise la co-commissaire de l’exposition. « Mais la situation était bien différente, surtout politique, un peu économique… ce n’était pas si simple que ça et la décision d’enlever ce tympan était administrative. »