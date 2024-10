Alain Rapin à la tête d’objectif:ne

L’association objectif:ne a un nouveau président. Il s’agit d’Alain Rapin. Député au Grand Conseil neuchâtelois et pouvant s’appuyer sur plus de vingt ans d'expérience politique, le libéral-radical neuchâtelois a été élu à l’unanimité lors de la dernière assemblée générale. La plateforme d’échanges et de mise en réseau des institutions publiques et privées des quatre régions du canton, l’ancienne association RUN, l’a indiqué jeudi matin dans un communiqué. Alain Rapin succède à Daniel Rotsch, qui quitte ses fonctions après sept ans.

L'assemblée générale d’objectif:ne a également entériné la nomination des quatre nouveaux membres du Conseil d'administration, tous désignés par les régions : Jonathan Gretillat pour la région Neuchâtel Littoral, Théo Huguenin-Elie pour représenter la région Montagnes neuchâteloises, Roby Tschopp en tant que délégué de la Commune de Val-de-Ruz et Benoît Simon-Vermot pour la région Val-de-Travers. /comm-jhi