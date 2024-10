Aide d’urgence insuffisante en Suisse pour les enfants, selon l'UniNe

Nourriture, logement, accès à la formation… Il faut prendre rapidement des mesures pour améliorer les conditions de vie des mineurs qui bénéficient de l’aide d’urgence en Suisse. C’est la conclusion d’une étude des universités de Neuchâtel (pour le volet juridique) et Zurich (pour la partie psychologique et sociale) mandatée par la commission fédérale des migrations. Ce soutien concerne souvent les enfants de requérants d’asile déboutés. Conçu par le politique comme aide minimale, pour décourager ces sans-papier de rester en Suisse, ce dispositif s’avère nocif pour le développement d’enfants qui n’ont fait que suivre leurs parents sur le chemin de l’exil. « L’aide d’urgence sur le long terme n’est pas viable pour les enfants et ça concerne 50% des enfants à l’aide d’urgence », précise l’ancienne conseillère d’Etat vaudoise Cesla Amarelle, professeure à l’Université de Neuchâtel et co-auteure du volet juridique de l’étude.