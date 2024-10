Maison Piaget : « La Côte-aux-Fées, c’est une fierté. »

De La Côte-aux-Fées à la Côte d’Azur. La Maison Piaget fête ses 150 ans cette année. Un anniversaire fêté avec ses clients à Paris et à Gstaad mais aussi à La Côte-aux-Fées, là où tout a commencé en 1874. Georges-Edouard Piaget y a fondé son atelier, à 19 ans, dans la ferme familiale. C’est là qu’il se spécialise à la conception et la production de composants de hautes précisions. Son fils Timothée reprend l’entreprise en 1911 et la fait grandir, toujours dans le village situé à 100m d’altitude. Puis viennent Valentin et Gérald, ils déposeront la marque Piaget en 1943. Aujourd’hui, la quatrième génération est représentée par Yves Piaget, lui qui a contribué au développement mondial de la marque familiale. « Quand il est arrivé avec son premier travail dans les années 60 à la boutique de Genève, Yves Piaget a ressenti le besoin de la clientèle de ne pas avoir juste l’envie d’acheter des montres, mais aussi de vivre un moment », explique Jean-Bernard Forot, directeur du Patrimoine de la Maison Piaget. « Et Yves Piaget a développé quelque de très nouveau à l’époque : proposer aux célébrités de venir à ses événements en tant qu’amis. Il a ainsi offert à ses clients plus que l’acquisition d’un bel objet. »