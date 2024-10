« Faites-nous rire » : La Fête des Vendanges vue par Laura Chaignat

A défaut de voir moins de vignerons que de stands de churros, Laura Chaignat revient sur sa toute première expérience à la Fête des Vendanges de Neuchâtel ! Notre humoriste, qui a donné de sa personne sous la tente RTN pour une battle qui restera dans les mémoire face à Robert Sandoz, s’est attardée au bar des artistes. Là ou il est possible de rencontrer les candidates et candidats à Miss et Mister Fête des Vendanges.

Si Laura Chaignat n’a pas proposé sa candidature en dernière minutes, elle nous compte, à sa façon, sa rencontre avec celles et ceux qui prétendent au titre 2025 :