Le tourbillon au poignet de Trump est chaux-de-fonnier

Il est Chaux-de-Fonnier, il travaille dans l’horlogerie et CNN l’a appelé ce dimanche. Pas pour disserter sur l’urbanisme horloger. Non. Si Olivier Mory enchaîne les interviews de médias internationaux depuis quelques jours, c’est parce qu’il a réussi à inviter sa petite entreprise dans la présidentielle américaine ! Le candidat républicain Donald Trump a lancé sa montre de luxe jeudi dernier pour financer sa campagne électorale.





« On fait de l'horlogerie, pas de la politique »



Et comme le thuriféraire de « America First » a daigné confier la fabrication de sa montre à 100'000 dollars à l’horlogerie suisse, les journalistes se sont rués sur BCP Tourbillon, la société qui a fabriqué le mouvement se retrouvant au poignet de Trump. « C’est relativement inhabituel pour un petit atelier chaux-de-fonnier de recevoir des appels, un dimanche, de la part de CNN », raconte Olivier Mory, le fondateur et patron de BCP Tourbillon. « Evidemment que (la figure de Trump) est polémique. Mais on fait de l’horlogerie, pas de la politique, pour moi c’était un projet absolument normal », déclare le fabricant.