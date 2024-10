Chocolatissimo : sport et chocolat, c’est compatible !

Du chocolat en veux-tu, en voilà, c'est le crédo de Chocolatissimo. La manifestation neuchâteloise revient lors de la semaine du chocolat du 2 au 9 novembre pour sa 11e édition. Ce matin lors de la conférence de presse, 9 pâtissiers-confiseurs issus de confiseries et boulangeries de tout le canton étaient présents. Ils animeront des ateliers lors de l'événement avec pour thème : le sport. Chocolaterie et performance physique, deux termes qui ne riment pas forcément de prime abord. Mais le boulanger-pâtissier, Christian Mäder, parvient à trouver des similitudes entre le sport qu’il pratique, la voile et sa profession de boulanger-pâtissier : «quand c’est le calme plat lors d’une régate, il faut de la patience et quand le chocolat cristallise aussi».