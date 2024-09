« Un 30% de l’année qui se fait en deux mois de chasse »

Chou rouge, marrons caramélisés, spätzli et viande de gibier : la saison de la chasse est ouverte ! Un plat traditionnel de l’automne que l’on peut déguster chez soi ou dans beaucoup de restaurants et métairies de la région. Pour certains établissements, comme l’Hôtel-Restaurant de La Tourne, c’est une période très chargée. « Pour nous c’est un des gros morceaux de l’année. Surtout peut-être un peu plus cette année où on n’a pas forcément été aidé par les conditions météo en termes de terrasse », relève Christian Perrin dans « La Matinale » ce lundi. Le tenancier du restaurant de La Tourne estime qu’il réalise 30% du chiffre de l’année en deux mois d’automne. « On voit que les gens attendent l’arrivée de la chasse, c’est devenu presque un peu une tradition ! » Selon Christian Perrin, ce qui fait une bonne chasse, c’est « le fait maison, la générosité dans l’assiette. Après la chasse c’est un moment complet ! »