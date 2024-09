Pas d'incident grave à la Fête des vendanges

La 97e Fête des vendanges s’est globalement bien déroulée. Dans un communiqué conjoint diffusé en fin de matinée, la Ville de Neuchâtel et la Police neuchâteloise relèvent qu’il n’y a eu aucun événement grave à déplorer, de vendredi soir à dimanche minuit, après plus de 50 heures de manifestation non-stop.

Le bilan sanitaire fait état de 189 personnes prises en charge dans les postes médicaux avancés et de 26 transports en ambulance. Ces chiffres sont aussi modérés que l’an dernier. Il faut le savoir : les trois centres de premiers soins occupent chaque soir plus de 50 médecins, secouristes et auxiliaires. Ils permettent d’une part une prise en charge rapide et de l’autre d’éviter de surcharger les urgences.

Sur le plan de la sécurité, la Police neuchâteloise n’a signalé aucun cas grave. Son porte-parole, Georges-André Lozouet retient uniquement des incidents mineurs, traditionnels dans une fête de cette envergure, voie de fait, petites bagarres, vol à la tire et ivresse au volant : 18 permis ont été saisis. Le dispositif policier a enregistré au total 118 événements divers qui concernent principalement des infractions au patrimoine.

La Sécurité publique souligne que l’écrasante majorité des véhicules étaient stationnés correctement, seule une petite poignée de voiture a fini à la fourrière.

D’autre part, aucun des 608 stands contrôlés n’a dû être fermé pour des questions d’hygiène : « Nous sommes très contents sur tous les plans », a relevé au téléphone Emmanuel Gehrig, chargé de communication à la Ville.

De leur côté, les organisateurs de cette 97e Fête des vendanges avancent une fréquentation de quelque 300'000 personnes sur l’ensemble des trois jours de la manifestation. /comm-mne