Nouveau traitement contre la bronchiolite

L’objectif du traitement est donc de protéger efficacement les bébés pour la saison hivernale. Comme la médecin-cheffe en pédiatrie le précise, « pour le moment, cette campagne est uniquement destinée aux enfants de moins d’une année. On espère vraiment que les parents seront sensibles à cette thématique et choisiront de protéger leurs enfants ». Disponible dès la mi-octobre, ce nouveau traitement sera proposé directement à la maternité du RHNe pour les bébés qui viendront au monde entre octobre et mars. Pour les nourrissons nés entre avril et septembre, le traitement peut être effectué chez un pédiatre. Dans les deux cas, ce dernier est remboursé par l’assurance obligatoire des soins (AOS).





Pas la seule mesure

Si les autorités sanitaires et la société de pédiatrie du canton recommandent le traitement, ce dernier ne doit pas mener à l’abandon des mesures simples de prévention pour autant. Parmi les différents comportements à adopter, « avoir des contacts avec des gens en bonne santé est très important, déclare Laurence Racine. Il s’agit d’une précaution pour l’enfant, comme le fait de ne pas le faire passer de bras en bras. De plus, les gestes barrière tels que le lavage de mains ou le port d’un masque lors de symptômes grippaux ne doivent pas non plus disparaître. »