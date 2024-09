Appel à projets pour les personnes en situation de handicap

Les autorités neuchâteloises veulent soutenir une société plus inclusive. Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte lance ce lundi un appel à projets participatifs par et pour les personnes en situation de handicap. Une enveloppe de 100'000 francs au total est mise à disposition pour leur réalisation, précise ce lundi la Chancellerie d’État dans un communiqué.

Cet appel à projets repose sur quatre thèmes : égalité, communication, proches aidants et culture, sports et loisirs. Les personnes intéressées peuvent déposer leur projet jusqu’au 31 décembre sur ce site.





Quinzaine d'initiatives soutenues



Lors du premier appel à projets en 2023, 14 initiatives ont pu bénéficier d’un soutien du Canton, dont la création d’un groupe scout inclusif ou « Politiquement inclusif » qui vise à encourage et soutenir la participation politique des personnes vivant avec un handicap.

Dès janvier 2025, il sera possible de déposer une demande soutien de maximum 5'000 francs tout au long de l’année. /comm-gtr