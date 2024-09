Union : une équipe jeune et très suisse pour recommencer

Union Neuchâtel est de retour aux affaires.Les basketteurs de La Riveraine affrontent Monthey-Chablais demain à 17h30 en Valais pour la reprise du championnat de Swiss Basketball League. Union qui a eu quelques difficultés à boucler son budget et qui a annoncé, ce printemps déjà, devoir réduire la voilure pour l’exercice 24/25. Ainsi tous les joueurs étrangers sont partis cet été, et seuls deux nouveaux ont été engagés. L’occasion de donner plus de responsabilités à des joueurs suisses, comme Thomas Salmann, Joanis Maquiesse ou Dylan Schommer. Ce dernier sera même le capitaine cette saison, explique Jean-Luc Bernasconi, membre du comité d’Union dans « La Matinale ». L’équipe aura une moyenne d’âge d’à peine 23 ans. « Il y aura un rôle pour Mitar Trivunovic d’être encore plus sur le terrain pour orienter cette équipe », relève Jean-Luc Bernasconi.