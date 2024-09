« Mon Régio » : Le Bulcom

Pour faire vivre la presse locale, le rôle des correspondants est primordial. Ils connaissent sur le bout des doigts leur région, l’actualité et les manifestations à venir. Pour Isabelle Nicolet-dit-Félix, c’est le cas. Mais au moment de se retrouver à une séance du Conseil Général, ses lacunes en politique ont rapidement dû être gommées.

C’est le point de départ de « Mon Régio » ce vendredi, qui évoque la possible fusion entre Lignières et Cressier à lire dans le Bulcom de ce 27 septembre. Une édition qui vous invite à revivre la désalpe de Lignières, et la Poutzday de quelques écoles primaires du Landeron :