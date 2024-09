Le fonds immobilier Bonhôte lève 95 millions de francs

Bonhôte-Immobilier SICAV annonce avoir bouclé avec succès son augmentation de capital. Le fonds immobilier de la banque neuchâteloise est parvenu à lever 95 millions de francs, dépassant son objectif de 93 millions.

La levée de capitaux s'est clôturée le 20 septembre et les nouvelles actions ont été libérées et cotées sur SIX ce jeudi, peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

La somme permettra de lancer le chantier baptisé Concept B.180 à Neuchâtel, de poursuivre les investissements, ainsi que les rénovations des immeubles du portefeuille et de maintenir le niveau d'endettement, note Bonhôte-Immobilier SICAV, dont la valeur des immeubles dépasse 1,3 milliard de francs.

/ATS