Le NUC a trois titres à défendre

Retour aux affaires pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises commencent leur saison de Ligue A ce samedi avec la réception de Lugano à 14h à La Riveraine. L’année dernière, la troupe de Lauren Bertolacci a signé, à nouveau, le triplé : Supercoupe, Coupe de Suisse et Championnat. Ce qui met une petite pression sur les neuchâteloises et leur nouvelle capitaine Alix de Micheli, même si l’objectif est toujours de gagner tous les trophées en jeu. D’autant que pour cette saison, l’effectif a connu des changements majeurs : trois Américaines sont parties (Tessa Grubbs, Maddie Haynes et Jasmine Gross) et la passeuse Sarah Trösch a pris sa retraite. « C’est normal, il faut qu’on trouve une nouvelle dynamique », relativise Alix de Micheli dans la Matinale ce vendredi. La capitaine du NUC qui s’attend à un championnat très intéressant. « Il y a eu beaucoup de changements et de renouveau dans plein d’équipes », relève-t-elle, avant de préciser qu’il faudra particulièrement se méfier de Sm’Aesch-Pfeffingen.