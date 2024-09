Briser le tabou des règles en informant

Briser le tabou des règles. Depuis la rentrée scolaire, une brochure est distribuée lors des cours d’éducation sexuelle aux élèves de tout le canton dès la 7e année. Ce fascicule vise à briser le tabou qui entoure encore les menstruations, mais aussi de « démystifier certaines croyances », explique Angélick Schweizer dans « La Matinale » ce jeudi.

La brochure a été réalisée sous l’impulsion du Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel et de Générations sexualités Neuchâtel avec le soutien du Service cantonal de la santé publique et différents partenaires de l’école. Pour la responsable du Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel, qui est aussi l’une des coordinatrices du projet, le tabou des menstruations existe encore. « On le voit sur le terrain, on le voit dans les classes, moi je le vois en consultation. Mais je pense que les choses sont en train de changer », relève Angélick Schweizer.