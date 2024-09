Un Corso qui fleure bon les records

Les yeux rivés vers le ciel

En coulisse, la dernière ligne droite est lancée. Les organisateurs, assistés par un millier d’élèves neuchâtelois, doivent décorer les chars entre jeudi et vendredi. Au total, et si tout se passe bien, ce sont près de 10 tonnes de fleurs qui orneront les différentes structures du défilé. Mais les prévisions météorologiques maussades compliquent les choses. « Les 1'000 élèves qui viennent doivent être au sec. On essaye de trouver des tentes et des endroits couverts pour les protéger de la pluie. Et puis avec le froid, il faut les motiver », souligne Yvan Flühmann.