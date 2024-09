Résurgence des cas de coqueluche

Un message rassurant

Si l’heure reste aux recommandations, le médecin cantonal se veut rassurant. « En ce moment, le système de soin n’est pas sujet à une grosse pression et l’on ne compte pas d’hospitalisation récente dans le canton. » Malgré un pic important sur les mois de juillet et août, « aucune augmentation des cas n’a été observée lors de la rentrée scolaire, contrairement à ce qu’on attendait. » Si la coqueluche va continuer de circuler, le médecin cantonal n’émet pas de forte crainte quant à l’ampleur de la transmission. Néanmoins, « c’est une maladie très contagieuse et on estime qu’une personne touchée peut en contaminer 15 en moyenne s’il n’y a aucune protection ». De fait, les vaccins restent de mise.

Et pour rappel, cette maladie contagieuse peut avoir de graves répercussions sur les nourrissons et les jeunes enfants, pouvant mener jusqu’à un arrêt respiratoire. Les informations sur la vaccination sont à retrouver sur le site du Service de la santé publique. /mkr