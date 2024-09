Les élus chaux-de-fonniers sortent le chéquier et plébiscitent le futur centre des archives

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a plébiscité mardi soir le projet de Centre archives et patrimoine (CAP). A l’exception de trois UDC qui se sont abstenus, les élus chaux-de-fonniers n’ont pas hésité à valider plus de 13 millions de francs de crédits pour le CAP, qui doit ouvrir à l’été 2028 à la rue du Commerce, dans la seule partie non démolie des anciens entrepôts Coop. Le bâtiment, qui sera propriété de l’Etat, accueillera aussi les archives cantonales, pour autant que le Grand Conseil débloque quelque 41 millions de francs de crédits la semaine prochaine.





Archives dispersées aujourd'hui dans... 69 lieux

Les archives chaux-de-fonnières sont aujourd’hui dispersées dans 69 lieux, une situation plus scabreuse que sexy pour ce patrimoine de la Ville… A partir de 2028, ces documents officiels seront donc plus accessibles. Le futur centre sera bordé d’un nouveau parc arborisé et sera voisin des Docks, un pôle administratif et économique dont la construction vient de commencer et qui doit redynamiser ce secteur ouest de la Métropole horlogère. A l’heure actuelle, la Ville prévoit l’équivalent de 1,8 poste de travail sur le futur CAP pour l’archivage, la conservation et la conciergerie.