Sécurité sur les chantiers : quelle surveillance ?

Les chantiers sont-ils assez sécurisés ? Il y a deux semaines, un ouvrier est décédé dans la zone de travaux du tunnel de La Clusette au Val-de-Travers. Dans ce cas, ce drame est considéré comme un accident de la circulation, puisque la victime a été heurtée par une camionnette sur une voie d’accès. Mais reste que cela était dans une zone de chantier, et que cet été, la Suisse romande a vécu plusieurs drames : à Prilly, dans le canton de Vaud, avec l’effondrement d’un échafaudage qui a fait trois morts et huit blessés ou encore en Valais, à Vétroz, où un jeune apprenti a été tué par une pièce d’une grue qui est tombée. Quels sont les dispositions en matière de sécurité dans le pays ? Et comment les surveiller et faire de la prévention pour éviter que de tels drames se reproduisent ? /lgn