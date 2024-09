Une coopérative neuchâteloise en lice pour l’agroPrix 2024

La coopérative neuchâteloise D/Clic Terroirs est à un tournant de son existence. Elle fait partie des quatre projets en lice pour l’agroPrix 2024, un concours qui récompense l’innovation dans l’agriculture suisse.

Selon les porteurs du projet, D/Clic Terroirs présente tous les avantages de la vente directe sans les inconvénients. Cette coopérative a vu le jour en 2020 à Val-de-Ruz, dans le cadre d’un projet de développement régional (PDR), soutenu par la Confédération et le Canton de Neuchâtel. Elle rassemble d’un côté les producteurs, qu’ils soient agriculteurs, fromagers, meuniers, artisans ou encore paysagistes et de l’autre des clients commerciaux, de l’épicerie au restaurant en passant par les cuisines collectives. Les premiers proposent leurs produits à la vente, les seconds les achètent. D/Clic Terroirs se charge de la logistique : catalogue, livraison, conseil aux clients, mise en réseaux des agriculteurs, des transformateurs et des clients commerciaux, etc.

Aujourd’hui, la coopérative compte une septantaine de producteurs répartis entre le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Ils proposent plus de 1'200 articles. La majorité de la cinquantaine de clients que compte D/Clic Terroirs sont considérés comme réguliers.

En étant nominé à l’agroPrix 2024, la coopérative a déjà touché 5'000 francs, de quoi assurer sa communication en vue et durant la journée du 7 novembre à Berne. C’est ce jour-là que les quatre nominés se présenteront à un large public et au jury. Ce dernier va décerner un prix de 20'000 francs. Mais deux autres récompenses sont en jeu : le prix de la salle, 2'000 francs attribués par les personnes présentes dans la Capitale fédérale le jour J et le prix des lecteurs, soit 3'000 francs qui auront soutenu le projet de leur choix en cliquant ici.

D/Clic Terroirs espère dérocher une de ces récompenses. Cela lui permettrait de développer des projets tels que la création d’une plateforme pour valoriser les denrées refusées et la distribution à la restauration collective, mais aussi de prospecter pour trouver de nouveaux clients et améliorer sa communication.

La coopérative D/Clic Terroirs est en concurrence avec le projet tessinois « tomates d’hiver suisses grâce à une technologie de pointe », le bernois « houmous bio durable produit à partir de soja alimentaire » et st-gallois « délicieuse truffe de Bourgogne de la vallée du Rhin ». /cwi