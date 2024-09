Sursis accordé au parking des Jeunes-Rives

Les automobilistes pourront recourir une année de plus au parking des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Le Conseil général a accepté à l’unanimité lundi soir de prolonger l’utilisation des lieux qui auraient dû être fermés au trafic dès le 1er janvier 2025. La proposition émanait du Conseil communal en raison du retard pris dans la réalisation du réaménagement des Jeunes-Rives. La première partie des travaux affiche plus d’une année et demie de retard à la suite d’oppositions. Pour l’heure, l’exécutif n’a pas encore présenté son rapport en vue de la seconde phase du réaménagement de la zone. Dans ce contexte, le parking peut donc continuer à être utilisé. Des recettes à hauteur de 500'000 francs entreront ainsi dans l’escarcelle de la Ville une année de plus aussi. Tous les partis se sont accordés pour dire que ce sursis ne remettait pas en cause la fermeture du parking à terme, mais ils ont rappelé l’obligation à laquelle le Conseil communal est tenu de préparer des mesures de compensation.

Par le biais du rapport de l'exécutif, on apprend par ailleurs que la nouvelle place de jeux devrait voir le jour pour la saison estivale 2025. Il est également prévu que le restaurant ouvre ses portes durant le second semestre de l’année prochaine. Si le calendrier est tenu, les travaux pour le réaménagement de la seconde partie des Jeunes-Rives pourraient démarrer en fin d’année prochaine. /sbm