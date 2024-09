Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Non » à la réforme de la LPP

Les Neuchâtelois refusent la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle par 76,9% (35’320 suffrages) des voix. Toutes les communes du canton ont refusé le texte.

Cressier avec 82,6%, La Chaux-de-Fonds avec plus de 80,7% et Le Landeron avec 80,20% sont les trois communes ayant le plus massivement refusé la modification de la loi sur la prévoyance professionnelle./cob