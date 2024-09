Une journée portes ouvertes pour la nouvelle certification du SISMN

La foule pour la journée portes ouvertes du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN). Elle a lieu ce samedi de 10h à 17h, à la caserne des pompiers à La Chaux-de-Fonds. Dès 9h30, les gens se pressaient déjà pour découvrir les métiers et les véhicules du SIS. Outre les véhicules à visiter, de nombreuses manifestations étaient organisées pour plonger le visiteur au cœur du métier des pompiers et ambulanciers. Une première démonstration à 11h a attiré la foule. Les ambulanciers et l’équipe du GRIMP, le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, sont venus sauver un agriculteur tombé dans un silo.