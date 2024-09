Des vaches sur leur 31 pour la désalpe de Lignières

Mais pour s’assurer de la préparation d’une septantaine de vaches, Antonin Stoppa ne travaille pas seul. « Ma femme s’organise pour faire les fleurs en papier avec des amies et moi j’ai beaucoup de copains qui m’aident à laver les vaches et les décorer », explique l’agriculteur.

La veille de la désalpe, les vaches sont passées une première fois au kärcher, avant d’être lavées une deuxième fois le jour-j où elles sont également parées de cloches, de fleurs et, pour certaines, de sapins. « Je sélectionne les toupins en fonction du gabarit des vaches et pour les sapins j’essaie de choisir les plus calmes », précise l’agriculteur de Lignières.

Les bêtes ne sont pas particulièrement stressées par cette mise en beauté, selon Antonin Stoppa, mais préfèrent qu’on les laisse tranquilles. « Elles trouvent ça bizarre qu’on les bichonne, alors je sélectionne aussi celles qui aiment bien ça. »