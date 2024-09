Mettre de l’ambiance, ça ne s’improvise pas

Une fête réussie passe par une ambiance réussie. Booby Night DJ fait danser les amateurs de la Fête des vendanges à Neuchâtel depuis de nombreuses années. Il sera présent vendredi, samedi et dimanche de la semaine prochaine sur trois stands à Neuchâtel. Il a expliqué vendredi, dans une Matinale délocalisée au centre-ville de Neuchâtel, que l’une des clés du succès est de s’adapter au public. « Le choix musical correspond aux besoins de la clientèle. On essaye d’y répondre en fonction du public. On essaye de retransmettre la dynamique avec une ambiance musicale ». Il relève également que la soirée du vendredi est primordiale. « Si on fait un gros vendredi et que l’ambiance est bonne dans votre stand, sachez que les gens vont y revenir et qu’ils vont se donner rendez-vous là parce que vous avez créé une bonne ambiance ».



Le temps où chaque stand diffusait sa propre musique est aussi révolu selon Booby Night DJ. « Et ça fait vingt ans qu’on parle de cela. Mais on s’y approche. Ça veut dire qu’en fonction des stands qui sont disposés à la Fête des vendanges, des quartiers musicaux deviennent quasiment obligatoires. Ça évite la cacophonie qui est désagréable et pour les gens du stand qui n’entendent plus rien et pour le client qui vient. (…) Alors qu’en unifiant la programmation musicale, on arrive à créer des ambiances globales qui sont actuellement la meilleure solution. Ça me parait assez logique ».

La Fête des vendanges se tient du 27 au 29 septembre à Neuchâtel.