« Faites-nous rire » : Lord Betterave n’aime pas la tequila

On l’avait laissé à l’écriture de son spectacle. Mais l’appel d’un sketch pour « La Matinale » spéciale Fête des vendanges a été plus forte pour Lord Betterave. Enfin, notre humoriste pensait surtout qu’on lui offrirait quelques verres à l’œil de bon matin. Mais comme il n’y avait que du café lors de cette émission au centre de Neuchâtel, il a imaginé un championnat des alcools les plus cools.

Attention, tout lien avec un moment de votre vie n’est que pur hasard :