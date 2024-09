En transport public à La Fête des vendanges

TransN se prépare pour son plus gros week-end de l’année : celui de la Fête des vendanges. Pendant trois jours, de vendredi à dimanche de la semaine prochaine, l’entreprise neuchâteloise de transports publics prévoit de ramener des milliers de personnes à bon port. Pour réussir ce pari, TransN s’organise. Pascal Vuilleumier, son directeur, a indiqué vendredi dans une Matinale délocalisée au centre-ville de Neuchâtel, que cela correspond à environ 3'000 heures de conduite sur le Littoral neuchâtelois entre vendredi et dimanche, une soixantaine de véhicules engagés et à peu près tout l’effectif, à savoir 310 personnes sur les 340 conducteurs que compte l’entreprise.

TransN estime à 360'000 le nombre de personnes qui monteront dans ses bus. Pour répondre à la demande, l’entreprise augmente les cadences et élargit ses horaires : des véhicules circuleront jusqu’à 4h du matin. Pour mettre sur pied cette opération, Pascal Vuilleumier explique que TransN peut s’appuyer sur les expériences des années précédentes. « Nous reprenons en grande partie l’organisation des années précédentes. Nous l’adaptons évidemment en fonction des expériences faites. »

L’une des difficultés est de gérer les flux, par exemple en cas de fortes précipitations. La Fête des vendanges est une manifestation intéressante pour TransN parce qu’elle engendre plus de volumes. « Mais c’est un investissement. C’est-à-dire que ce n’est pas un week-end où on gagne plus d’argent que d’habitude. Ce qui est intéressant pour nous, c’est en termes d’image et de promotion. Certains clients découvrent qu’ils peuvent venir aisément en ville en transports publics. Donc c’est plutôt un week-end séduction pour les Neuchâteloises et les Neuchâtelois. /sma