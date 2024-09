Davantage de moyens pour sécuriser le versant Marfaux

Le versant Marfaux attend toujours d’être pleinement sécurisé. Un an après l’approbation d’une enveloppe de 770'000 francs destinée à stabiliser le secteur boudrysan propice aux glissements de terrain, un nouveau crédit extraordinaire de 225'000 francs est nécessaire pour mener à bien ce projet.





Augmentation des coûts

Après analyses, le premier crédit, accepté le 26 juin 2023, destiné à sécuriser la zone située au-dessus de l’Areuse entre le pont Jean-Jacques Rousseau et le chemin des Repaires, n’est plus suffisant. Le rapport relatif à la demande de crédit extraordinaire justifie notamment ce surcoût par « le renchérissement des coûts de la construction, la modification des accès pour des questions de sécurité et la création d’une plateforme de travail ». Émile Dubois, conseiller communal de Boudry en charge de l’aménagement du territoire et de l’environnement, précise que « tous les montants des offres reçues pour lancer ces travaux étaient supérieurs à ceux qui étaient planifiés dans le premier rapport ».