Singer voit plus grand

Singer est déjà à l’étroit. L’entreprise spécialisée dans les cadrans horlogers souhaite agrandir son site de Boudry de plus de 3'500 m2 dans les années à venir. Une extension importante, qui nécessite une modification partielle du plan d’aménagement local. Celle-ci passera devant le Conseil général la semaine prochaine.





Croissance importante

Arrivée il y a seulement trois ans dans ses nouveaux locaux boudrysans, l’entreprise exprime déjà le besoin de s’étendre. Et ce n’était pas prévu dans le plan initial. « En emménageant en 2021, nous avions prévu ce bâtiment pour les 10 ou 15 prochaines années. Et après trois ans, nous sommes déjà à l’étroit », explique Joris Engisch, CEO et propriétaire de Singer et Compagnie. « Nous sommes arrivés avec 250 employés, aujourd’hui nous sommes 383, et nous estimons pouvoir en accueillir 50 de plus avec ce projet », poursuit le directeur général.