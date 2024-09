Manger et boire local, très local

Une semaine d’action pour inciter à manger et boire local. Le Regio Challenge a lieu jusqu’à dimanche. Le Parc Chasseral est partenaire de ce projet initié par l’Association des petits paysans.

Le but de l’opération est de boire et manger à tous les repas uniquement ce qui a été produit dans un rayon de 30 kilomètres de votre domicile. Nadia Sylvant, en charge de la labélisation et de la promotion du terroir au Parc Chasseral, a expliqué mercredi dans « La Matinale » que le défi existe depuis 2019 en Suisse. Elle admet que participer à ce défi est un important challenge. « Il y a beaucoup de contraintes. Quand on regarde nos modes de vie, on a peu de temps à disposition, on a des habitudes qui sont très ancrées. Quand on doit faire les courses, il faut que ce soit rapide. Donc on a tendance à aller dans les supermarchés où tout est regroupé. »

Relever ce défi demande de prendre le temps de se déplacer et d’aller voir les producteurs. Mettre en lien consommateur et producteurs est d’ailleurs aussi un des buts du Regio Challenge. Une manifestation qui ne s’adresse pas uniquement aux particuliers. La Fondation Les Perce-Neige aux Hauts-Geneveys, qui propose plusieurs centaines de repas, s’est lancée dans l’aventure. « Et quand on veut des produits qui viennent des agriculteurs de la région, du boucher, du fromager, ça demande du temps. Ça demande de passer plusieurs commandes. Et c’est compliqué. Pour relever ce défi, il y a une initiative qui a émergé il y a deux ans au Val-de-Ruz qui s’appelle D/CLIC Terroirs. » Il s’agit d’une coopérative de distribution de produits régionaux qui va chercher les produits chez les producteurs pour les amener chez les clients commerciaux. « Et cette année, la Fondation les Perce-Neige s’est associée à D/CLIC pour relever le défi. » / sma