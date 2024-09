L’industrie horlogère demande du soutien

L’industrie horlogère suisse connaît une période difficile. La demande et les exportations sont en baisse, notamment sur le marché chinois. C’est pourquoi la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) et la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP) ont publié ce matin un communiqué de presse. Ils demandent un soutien de la part des autorités. Ainsi, les deux organisations faitières proposent un certain nombre de mesures. Yves Bugmann, le président de la FH, explique que : « En période de turbulence, comme nous la vivons maintenant, il est important que les autorités agissent sur le franc suisse et qu’elles prêtent attention aux conditions cadres ». Des conditions cadres qui sont importantes pour Yves Bugmann, notamment pour une industrie d’exportation comme en Suisse.