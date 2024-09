Bilan mitigé pour les Poutzdays

Les Poutzdays ont comptabilisé 23 actions au total, qui se sont déroulées dans le canton de Neuchâtel. Avec environ 700 bénévoles pour 800 kilos de déchets récoltés, le bilan est moins bon que celui de 2023. Le contexte international, tel que la guerre en Ukraine ou encore le conflit en Israël explique certainement cette diminution. La problématique climatique et environnementale passe en second plan des occupations de chacun et chacune, selon un communiqué des Poutzdays envoyé ce mardi. La Fondation Les Perce-Neige a à nouveau participé massivement à l’événement, avec un peu plus de 200 bénévoles. Six opérations de nettoyages se poursuivent ces prochains jours. /comm-cob