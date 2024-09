La Fête des vendanges veut encore se rapprocher de son public

La Fête des vendanges veut jouer la carte de la proximité pour sa 97e édition. Terroir, musique, communication, merchandising… La manifestation présente plusieurs nouveautés ce vendredi en vue du week-end des 27 au 29 septembre. Le Village des vignerons s’étend encore : neuf chalets supplémentaires seront installés à la rue du Seyon, pour atteindre le nombre de 26. En plus des vins et mets du terroir, le public pourra profiter de la culture régionale. Différents groupes neuchâtelois et romands se produiront sur scène, alors qu’en journée, l’espace sera libre et ouvert à tous les artistes qui souhaitent jouer au chapeau.

L’invité d’honneur de cette Fête des vendanges 2024 sera le BeRock festival, qui a célébré cet été sa 10e édition. Et il y aura également un invité de marque : le conseiller fédéral Beat Jans, chef du Département de justice et police, sera de la partie, sur invitation de l’Association.







Une ouverture de Corso fleuri musicale

Le dimanche, en amont du Corso fleuri sur le thème « Blanche fête et les 7 grains », se déroulera une parade des sociétés musicales neuchâteloises dès 14h. Et pour assister aux deux cortèges, le public pourra bénéficier du nouveau système de billetterie en ligne.





Des habits estampillés FDV

Grande première pour la Fête des vendanges : des produits dérivés et logotés seront proposés. Pulls, sacs à cordons, tote bag et drop stop aux couleurs de la manifestation ont été réalisés en collaboration avec la Fondation Alfaset. Tous ces articles pourront être achetés aux points de recharge, au Péristyle de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au stand des partenaires sur la place Numa-Droz.







Durabilité et communication

Le plastique est toujours interdit dans la manifestation, ainsi les verres réutilisables sont toujours de mise pour tous les stands. Nouveauté cette année : de la vaisselle consignée non obligatoire. Assiettes, bols, couverts en bois ou bambou seront proposés aux stands qui souhaitent en faire l’usage. Finalement, dans un souci de communication de proximité, les fêtards pourront retrouver les diverses informations utiles et sécuritaires sur quatre écrans géants, soit un de plus que l’année dernière. /comm-lgn