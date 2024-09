L’armée veut séduire les Neuchâteloises

Neuchâtel souhaite plus de femmes dans l’armée. Pour se faire, une journée d’orientation sur le service militaire est organisée le samedi 21 septembre dans les locaux du SSCM au Château de Colombier, annoncent mercredi les autorités cantonales. Cette journée d’information s’adresse aux Neuchâteloises de 18 à 27 ans et vise à leur présenter les missions et débouchés de l’armée suisse.

Les jeunes neuchâteloises « ne représentent que 1,4% des effectifs », selon des chiffres de 2022. Une cinquantaine d’entre elles ont déjà accepté de participer à cette journée d’information après l’envoi en début d’année de 750 lettres par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM).

Les personnes intéressées doivent s’inscrire jusqu’au 18 septembre par mail à l’adresse commandant.arrondissement@ne.ch en indiquant leur prénom, nom, adresse et date de naissance. /comm-gtr