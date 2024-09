Colonies d’insectes au Locle

Cet insectarium est autonome. Cela signifie que les différentes espèces qui y sont présentées se reproduisent. Les nouveau-nés remplacent ainsi dans les terrariums les individus qui passent de vie à trépas.

L’équipe du refuge travaille à la reproduction depuis le mois de décembre dernier. Tout ne s’est pas passé sans mal. « On a commencé par un échec. » Pour mener à bien le projet, les responsables et les bénévoles se sont attachés les services d’un expert et de chercheurs. « On se fait guider par des gens bien plus expérimentés que nous pour devenir meilleurs. »

Avec cet insectarium, Carlos Rodriguez vise un but pédagogique, avec des présentations de spécialistes et de scientifiques, y compris pour les gens qui ont peur des insectes. Mais ce ne sont pas des séances anti-phobiques, précise le directeur : « ça, c’est le travail d’un psychiatre. Ici, on n’en peut pas solutionner ce genre de problème. »

Il s’agit aussi de guider les gens qui souhaitent adopter des insectes de compagnie. Des espèces qui demandent moins de place et d’investissement que les traditionnels chats et chiens ou les serpents et autres reptiles. Pour les insectes, « on a besoin d’un petit terrarium bien équipé. » L’engagement est également moins long, dans la mesure où « l’espérance de vie moyenne d’un insecte est de 24 mois. » Bien moins que les 12 à 18 ans qu’il faut à un minet pour épuiser ses sept vies.

L’insectarium didactique du Locle organise des portes ouvertes ce samedi 14 septembre de 10h à 17h. Le reste du temps, il est ouvert en même temps que le refuge Reptile-Reptilien, tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h. /cwi