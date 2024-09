Tunnel de la Clusette : accident mortel

Un accident de travail mortel s’est produit mercredi après-midi sur le chantier du tunnel de la Clusette, entre Brot-Dessous et Noiraigue. La Police neuchâteloise l’a annoncé jeudi matin dans un communiqué.

Peu après 15h, un véhicule qui manœuvrait dans la portion de la galerie fermée à la circulation a percuté un ouvrier et l’a gravement blessé. Des ambulanciers qui traversaient le tunnel ont été témoins du drame : ils ont immédiatement porté secours à la victime. Bien qu’ils aient été rapidement épaulés par le SMUR, ils n’ont pas pu éviter le pire : l’ouvrier est décédé sur place. Il s’agissait d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années et domicilié hors du canton de Neuchâtel. Choqué par ces événements, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident a été conduit en ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Une instruction pénale est ouverte afin des déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

Ce drame a impliqué six patrouilles de police, deux véhicules de pompiers et deux ambulances. Le tunnel de la Clusette a été fermé à la circulation jusqu’à 20h20 pour les besoins de l’intervention et de l’enquête. En raison de travaux sur l’itinéraire de déviation, ces événements ont généré d’importants embouteillages. /comm-jhi