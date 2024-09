Apprendre à communiquer dans une entreprise

Communiquer c’est exister, y compris au travail. Matthieu Wildhaber sort jeudi son « Petit manuel de rhétorique en entreprise ». Dans cet ouvrage, le conseiller en rhétorique neuchâtelois fournit des clés pour prendre la parole en entreprise et, par ce biais, prendre sa place. Ce guide s’adresse en priorité aux personnes qui dirigent des entreprises puisque ce sont elles qui sont le plus souvent amenées à communiquer. Mais il concerne aussi tous les gens amenés à s’exprimer comme l’a expliqué Matthieu Wildhaber mercredi dans La Matinale. « Du moment que vous avez un message à faire passer, le livre s’adresse à vous ». La rhétorique va plus loin que le fait de s’exprimer en public. « Elle comprend l’art et la manière de le faire ». Pour Matthieu Wildhaber, la première règle « c’est de supprimer 30% de la quantité de matière qu’on avait prévu de transmettre initialement. Parce qu’il y a toujours de l’inutile. Ensuite, apprendre à faire des phrases courtes. Et vous pouvez aussi apprendre à vous taire, parce que le silence permet beaucoup de choses. Le silence crédibilise aussi. On vit dans un monde de l’hypercommunication où tout le monde parle de tout. Quand quelqu’un ne parle que de ce qu’il sait, de ce qu’il maitrise, ça fait du bien ».

Le sous-titre de son manuel « La règle aujourd’hui ? Marche ou crève » se veut volontairement provocateur « mais il y a une vérité là derrière. Il faut comprendre que dans cette hypercommunication aujourd’hui, en 2024, tout le monde parle de tout, tout le temps, sans arrêt. »

Aujourd’hui, les systèmes de communication en entreprise et les réseaux sociaux permettent de toucher des centaines de personnes. « Et dans cette jungle communicationnelle, la personne qui regarde, spectatrice, elle disparait. Elle reste sur le banc de touche. C’est une triste réalité que j’observe en entreprise ».

Le « Petit manuel de rhétorique en entreprise » de Matthieu Wildhaber parait aux Éditions Eyrolles. /sma