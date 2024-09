Une saison normale malgré la pluie pour les piscines

Bilan normal, malgré la pluie pour les piscines extérieures neuchâteloises. Les trombes d’eau qui sont tombées en juin et début juillet n’ont finalement pas impacté les différentes piscines du canton. Les beaux jours, qui ont permis à la population d’aller se baigner, ont fait remonter la fréquentation.







Au Locle, tout baigne

Du côté du plan d'eau du Communal, au Locle, on retrouve des chiffres similaires à ceux de l’année passée. Selon son responsable, Patrick Maire, cette bonne nouvelle est due à la deuxième partie de l’été, qui a été plus clémente. La venue des Chaux-de-Fonniers, qui n’avaient plus la possibilité d’aller à la piscine des Mélèzes, joue aussi son rôle. Cette dernière était en travaux depuis plus d’un an pour rénovation. Elle a rouvert ses portes le 31 août et sera ouverte jusqu’au 22 septembre pour les plus courageux.







Légère baisse aux Combes

Pour ce qui est de la piscine des Combes, à Boveresse, le bilan est un peu moins bon. Son responsable, Mathieu Séguéla, note 13% de fréquentation en moins.

Du côté de la buvette nouvellement ouverte, si le départ a été compliqué, le public a été au rendez-vous sur la deuxième partie de l’été.





Un Nid du Crô sans toboggan

Dernière piscine contactée, le Nid du Crô. Grands absents : les toboggans. Ils avaient été retirés l'an dernier pour des questions de sécurité. Martin Barrette, gestionnaire des piscines, reste sur la même fréquence en affirmant que la deuxième partie de la saison a réparé les pots cassés de juin. /ecr