Diminution des logements vacants, mais hausse des locaux commerciaux et industriels inoccupés

Les locaux vacants sont majoritairement de petite taille. 55% d’entre eux ont une surface de 100 mètres carrés ou moins. 77,5% sont des locaux présentant une surface de 200 mètres carrés ou moins. Tandis que les locaux de plus de 1'000 mètres carrés ne représentent que 1,9% des locaux disponibles.

Par rapport au 1er juin 2023, la plus forte baisse de loyer est constatée pour les « magasins, locaux de vente » (-49 francs/m2), alors que la plus forte hausse de loyer concerne les « autres locaux » (+46 francs/m2).

Les chiffres des logements, ainsi que des locaux industriels et commerciaux sont tirés respectivement d'une enquête annuelle sur les logements vacants, et d'une enquête annuelle auprès des communes et des agences immobilières, toutes deux effectuées par le Service de statistique. /comm-cob