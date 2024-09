Colore le monde : C’est quoi ton truc ?

Quand on parle de colonie de vacances, vient instantanément la chanson de Pierre Perret, sortie en 1966. Si l’association Colore le monde n’existait pas encore en ce temps-là, ses camps de vacances à thèmes pour les enfants de 6 à 12 ans colle parfaitement à la chanson.

A l’aube des 20 ans de Colore le monde, Julie Bex et Célia Magliocco, présidente et vice-président de l’association étaient dans « La Matinale » pour faire découvrir leur quotidien, rythmé par quatre camps annuels accessibles aux finances de tout à chacun, et du succès qui en découle :