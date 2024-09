Patrimoine : les réseaux attirent 1'200 curieux

Des lieux intimistes prisés des curieux. Environ 1'200 personnes ont pris part aux Journées européennes du patrimoine ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Cette 31e édition était placée sous le thème des réseaux. Dix sites avaient été choisis pour accueillir le public sur sol neuchâtelois. Cette année, les organisateurs ont davantage misé sur des propriétés privées à l’image de la Maison carrée à Auvernier et de la Villa Perrenoud au Locle.

Ce choix explique que la fréquentation soit un peu moins importante qu’en 2023 « où 18 sites étaient proposés dans le canton, dont le Château de Neuchâtel », indique Carmela Hoffmann de l’Office du patrimoine bâti et immatériel. Elle ajoute que les visites organisées au Locle, à Auvernier, chez Nexans à Cortaillod, au Landeron et à Corcelles ont connu un franc succès. « Nous n’avons pas pu prendre tout le monde », précise Carmela Hoffmann. Cette édition a aussi permis de mettre en avant des bâtiments plus récents, « à l’image du lycée Blaise-Cendras à La Chaux-de-Fonds », ajoute-t-elle. /sbm