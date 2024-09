La liberté célébrée en musique

Un moment de communion autour de quelques morceaux. L’événement Musique EST partage revient pour une 4e édition dimanche dès 17h aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Les organisateurs pourront compter sur la participation record de 140 chanteurs et musiciens pour interpréter quatre chansons. C’est le thème de la liberté qui a été retenu cette année. Les organisateurs ont porté leur choix sur Think d’Aretha Franklin, Freedom, tiré du film Django Unchained, Résiste, de France Gall et I want to break free de Queen.

« Pour chaque instrument, ça doit être accessible », explique Brizida Torres, chargée de communication pour Musique EST partage. Certains morceaux évoquent « la liberté individuelle, d’autres ont une portée plus collective ou historique », ajoute-t-elle.