Une entrée au Chant du Gros payante aussi pour les enfants

Mais cette nouvelle politique de prix s’est heurtée à quelques critiques sur les réseaux sociaux. Certains ont reproché aux organisateurs de gonfler leur chiffre d’affaires et de manquer de clarté dans leur communication. Ce que le patron du festival rejette : « On a communiqué et évidemment que des gens sont passés à côté (…) le but ce n’était vraiment pas de faire payer les enfants et de gagner de l’argent. Vous pensez bien qu’avec 2 francs on n’en gagne pas », se défend Gilles Pierre.

Le Chant du Gros a écoulé quelque 6'000 billets enfants pour les trois jours du festival. L’événement est même à guichet fermé depuis le mois de juin pour toutes les tranches d’âge et les abonnements. Plus de 45'000 personnes sont attendues au Noirmont jusqu’à samedi. /nmy